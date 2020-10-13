Анонсовані в Чугуївському районі концерти за участю групи "Ляпіс 98" не відбудуться

Причиною цього стало поширення китайського вірусу в регіоні, передає KHARKIV Today.

Виступ колективу мав відбутися в рамках розважальної програми за підтримки одного з кандидатів у депутати Харківської облради. Плакати з анонсом були брендовані написом "Блок Кернеса - успішна Чугуївщина".

Про те, що концерти не відбудуться, заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

"Ще в п'ятницю провели засідання КТЕБ і НС, ми заборонили проводити на вулиці будь-які концертні заходи. Ми знаємо, що певні політичні сили там запросили Ляпіса Трубецького. Я, маючи можливість, звертаюся до виконавця і до тих, хто організовує ці концерти, перебуваючи в тій чи іншій політичній силі. Концерт не відбудеться, я не допущу цього. Ми сьогодні обговорювали з прем'єр-міністром залучення виконавців. Збирати по дві тисячі осіб для того, щоб щось продемонструвати у виборчих перегонах, ми не на тому етапі, який дозволяє нам проводити такі заходи»", – заявив чиновник.

Концертні програми планувалився 16 жовтня в Чкаловському, Чугуївського району, і 17 жовтня в самому Чугуєві.

Раніше ми писали про те, що концерт Ольги Полякової, який пройшов 3 жовтня на стадіоні ДЮСШ №5 в Новобаварському районі Харкова, обернувся грандіозним скандалом. На нього прийшли близько двох тисяч чоловік, причому люди не дотримувалися соціальної дистанції і багато хто ігнорували маски.

За фактом порушення карантину було відкито кримінальну справу. Сама ж артистка сказала, що не боїться нічого, а також порадила для початку розібратися з метро, де в день проходить стільки народу, скільки їй "і за рік не зібрати".

На тлі скандалу з цим концертом 5 жовтня Ірина Білик зібрала зал в юридичній академії.

Відзначимо, що станом на 13 жовтня в Харкові й області всього з початку пандемії китайським вірусом заразилися 25625 осіб. За останню добу кількість нових випадків – 439, померли п'ять осіб.

Нагадаємо, Харківщина стала "головною з вірусу" в Україні, антирекорди б'ються день за днем.

Як повідомляла Politeka, Полякову, яка наплювала на карантин, відчитали за концерт у Харкові.

Також Politeka писала, що харківська влада злякалася незручних питань про концерт Полякової.