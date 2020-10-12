Влада Харкова заявила, що указу від Міносвіти не було

У Харкові поки що не збираються відправляти школи на дострокові канікули через погіршення епідеміологічної ситуації в країні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Kharkiv Today.

Так, директор Департаменту по утворенню Харківської міської ради Ольга Деменко заявила, що дітей не відправлятимуть на канікули, поки немає відповідного наказу від Міністерства освіти.

Як відомо, в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет порадив з 15 жовтня відправити школи на канікули, а вищі навчальні заклади - на дистанційну форму навчання.

За словами Деменка, до офіційного наказу Міністерства освіти або Кабінету міністрів України школи Харкова продовжать навчання у звичайному режимі.

"Це був указ Міністерства? Я вам скажу: я б вам рекомендувала пофарбуватися в чорний, а вам - в білий. Якщо Міністерство не може взяти на себе відповідальність видати указ... Чому з 15? Чому з четверга? Дітей 1,5 місяці вчили і давай закривати. Те, що стосується дітей, потрібно робити виважено і мудро. Якщо буде указ Міністерства та постанова Кабііну, ми виконаємо цю постанову. Поки, крім коментарів в телеграм, що не є офіційною інформацією, ми нічого не отримували", - заявила Деменко.

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