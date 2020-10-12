Жителі одного зі спальних районів Харкова тонко натякнули кандидатам у депутати, як не треба робити, якщо вони хочуть, щоб за них голосували

На сторінці групи "Харківські Будні" опублікували наслідки ремонту сходинок у дворі на Героїв Праці, 56, в 607 мікрорайоні, передає Politeka.net.

На кадрах видно як попало покладений асфальт, відсутність бордюрів і так далі. Більш того, майстри не спромоглися укласти більш щільно вцілілі плити, щоб зробити сходинки не такими екстремальними.

"Ось такий ремонт сходинок нам зробили депутати округу після численних скарг. Асфальт зверху на землю і чудові життєрадісні сходинки. Соромно! Спасибі! Обов'язково за Вас проголосуємо! Анонімно, будь ласка", - підписали знімки.

Коментарі під фото абсолютно відповідають якості виконаної роботи.

"Помилуйтеся каскадом, там є сходинки", "зате заощадили собі на морозиво", "це модний напрямок 🤔 🤣 🤣 Шеббі Шик, начебто", "специ робили отсєбятіну", " креативненько так...." , – пишуть під публікацією.

Тим часом у місті витратять десятки мільйонів гривень на ремонт Гімназичної набережної.

Тендер на на 46 мільйонів гривень оголосив Департамент будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради. За цю суму збираються ремонтувати дорогу від Московського проспекту до Нетеченської набережної.

Минулого року цю дорогу капітально відремонтували, причому ремонт проводили на покритті, яке було в хорошому стані і не "кричало" про ремонт в першу чергу.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

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