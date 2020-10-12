Вечір неділі, 11 жовтня, видався в Харкові, м'яко кажучи, непростим: зі стріляниною, поліцією і переляканими дітьми

Першими про інцидент на вулиці Старицького, 15 повідомили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net.

"П'яні напали на жінку з дітьми через те, що вона під'їхала до під'їзду (висадити літню матір), а чоловік заступився за дружину і дітей, ну і пальнув з травмата. На KIA вирвали водійські двері, алкашню забрала швидка, дітки перелякані", - йдеться в групі "ХС Харків".

Свій коментар з приводу стрілянини дали і в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався о пів на дев'яту вечора. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу міліції та патрульні поліцейські.

"За словами 52-річної заявниці, близько 20: 25 вона під'їхала до під'їзду будинку, де у неї виник конфлікт з невідомим. У сварку втрутився чоловік заявниці, який зробив кілька пострілів у невідомого. 42-річного пораненого доставили в лікарню. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні поліцейських.

На місці конфлікту оперативники опитали свідків, вилучили речові докази, в тому числі, і пістолет для відстрілу гумових куль.

За фактом стрілянини відкрито кримінальну справу за статтею "хуліганство " ККУ. Винним загрожує від трьох до семи років за ґратами.

У мережі користувачі неоднозначно поставилися до того, що сталося.

"А навіщо доводити до стрільби...??? Є двори, де з паркуванням суворо", "напевно, не перший раз під'їжджає до під'їзду "висадити матір" і до ранку", "Ну якщо алкашня збунтувалася, то це дійсно дівчина не права", "Таких, як вона, які заїжджають у двори до під'їзду, треба вчити, якщо по-хорошому не розуміють", "а уявіть, яке сафарі буде, якщо дозволити носіння зброї", "нікого не звинувачую, і не захищаю, але якщо КІА саме так під'їхала до під'їзду, то у мене маса запитань до водія...", – міркують у коментарях.

Нагадаємо, у Харкові на мосту Ландау – серйозна ДТП.

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