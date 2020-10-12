Вечер воскресенья, 11 октября, выдался в Харькове, мягко говоря, непростым: со стрельбой, полицией и перепуганными детьми

Первіми об инциденте на улице Старицкого, 15 сообщили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net.

«Пьяные напали на женщину с детьми из-за того, что она подъехала к подъезду (высадить пожилую мать), а муж заступился за жену и детей, ну и пальнул с травмата. На KIA вырвали водительскую дверь, алкашню забрала скорая, детки перепуганы», – говорится в группе «ХС Харьков».

Свой комментарий по поводу стрельбы дали и в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в половине девятого вечера. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела милиции и патрульные полицейские.

«По словам 52-летней заявительницы, около 20:25 она подъехала к подъезду дома, где у нее возник конфликт с неизвестным. В ссору вмешался муж заявительницы, который сделал несколько выстрелов в неизвестного. 42-летнего раненого доставили в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное», – говорится в сообщении полицейских.

На месте конфликта оперативники опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства, в том числе, и пистолет для отстрела резиновых пуль.

По факту стрельбы открыто уголовное дело по статье «хулиганство» УКУ. Виновным грозит от трех до семи лет за решеткой.

В сети пользователи неоднозначно отнеслись к тому, что произошло.

«А зачем доводить до стрельбы...??? Есть дворы, где с парковкой строго», «Наверное, не первый раз подъезжает к подъезду «высадить мать» и до утра», «Ну если алкашня взбунтовалась, то это действительно девушка не права», «Таких, как она, заезжающих во дворы к подъезду, надо учить, если по хорошему не понимают», «А представьте какое сафари будет, если разрешить ношение оружия», «Никого не виню, и не защищаю, но если КИА именно ТАК подъехала к подъезду, то у меня масса вопросов к водителю...», – рассуждают в комментариях.

Напомним, в Харькове на мосту Ландау – серьезное ДТП.

Как сообщала Politeka, в центре Харькова подстрелили женщину и угнали авто с деньгами.

Также Politeka писала, что стрельба прогремела в Харькове, шальная пуля задела ребенка.