Анестезіолог Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні Володимир Корсунов розповів, що відбувається в цьому медзакладі

Хворих з COVID - 19 з квітня лікують в інфекціонці, проте зараз ситуація реально страхітлива. Про це лікар написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

"П'ятниця ранок, за добу 8 померлих, хворих на ШВЛ 26. У реанімації лише 12 ліжок... Субота. Черга швидких з "синіми" хворими. Відкрили третій поверх дитячої інфекційної лікарні для того, щоб забезпечити їх киснем. Ставимо п'ятнадцятий апарат ШВЛ поза реанімацією... Неділя. Хворих у лікарні понад 300. У реанімації як завжди 12. Поза реанімацією 15 хворих на ШВЛ, одна з них заінтубована на панцирному ліжку прямо в палаті після годинної реанімації - жінці лише 39 років... Ще одна тромбоемболія легеневої артерії в реанімації, 63 роки, врятували, на трубі і ШВЛ, на ранок прокинулася", – констатує анестезіолог страшні будні лікарів.

Він підкреслив, що кисневі системи перевантажені, а бочки і магістралі покриті льодом, незважаючи на теплу погоду. Однак вже перші морози можуть зробити ситуацію катастрофічною, оскільки здатні привести до замерзання магістралей і припинення подачі кисню.

Корсунов підкреслив, що жовтень був реально теплим, але ніхто не скористався цим, щоб підготуватися до нової хвилі епідемії.

"За свій вік у медицині (з 1984 року) і роботу в реанімації з 1991 року такої біди я ще не бачив. Зима близько, ніч темна і повна жахів", - резюмував доктор.

За минулу добу в Харкові та області виявлено рекордну кількість нових випадків зараження – 741. У ХОДА заговорили про облаштування ще 300 ліжко-місць для хворих, а також можливе розгортання госпіталів на території стадіонів, палаців спорту тощо.

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