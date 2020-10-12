У Харкові правоохоронці взялися за маршрутників та водіїв громадського транспорту
Причина контролю і перевірок- – різке збільшення зараження китайським вірусом, передає Politeka.net.
Так, у групі "ХС Харків" опублікували запис того, що відбувалося в одному з тролейбусів на Героїв Праці, де водія оштрафували за перевищення кількості пасажирів.
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Поки поліцейські стояли на вході в громадський транспорт і складали протокол за порушення, перед тролейбусом кілька пенсіонерок вимагали пустити їх в салон і погрожували на адресу копів.
"Ми вас атакуємо", – заявила одна з харків'янок, на що почула у відповідь рекомендацію не займатися подібним.
А на Дружби Народів поліцейські перевіряли кількість пасажирів в автобусах. Фотодоказ з'явилося в групі "ТРУХА Харків" в Instagram.
"🚨На Дружби Народів копи штормлять автобуси 🚌. Перевіряють кількість пасажирів, щоб у всіх були маски і миті руки😷", – підписав знімок автор публікації.
У коментарях люди не в захваті від подібних перевірок. Вони передбачають проблеми з транспортом і цікавляться, чому на маршрути в цей період не випустять додаткові автобуси.
"Тому що с*ана влада міста не пускає на маршрути додаткові машини️️️", "яке правопорушення? Вони так отримують бонуси до зарплати","у кожну маршрутку по поліцейському", "з поліцаями, називайте все своїми іменами, без кличок, сленгів і поганих шаблонів", - пишуть у коментарях.
Як відомо, за останню добу в Харкові та області заразилися вірусом 741 людина, що є абсолютним антирекордом за весь період пандемії.
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