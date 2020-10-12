Не всі в захваті від подібних заходів

У Харкові правоохоронці взялися за маршрутників та водіїв громадського транспорту

Причина контролю і перевірок- – різке збільшення зараження китайським вірусом, передає Politeka.net.

Так, у групі "ХС Харків" опублікували запис того, що відбувалося в одному з тролейбусів на Героїв Праці, де водія оштрафували за перевищення кількості пасажирів.

file На Героев Труда полицаи штормят троллейбус за превышение количества пассажиров 👮🏻‍♂️ Водиле выписывают штраф, пассажиры качаются с копами. Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 11. Oktober 2020

Поки поліцейські стояли на вході в громадський транспорт і складали протокол за порушення, перед тролейбусом кілька пенсіонерок вимагали пустити їх в салон і погрожували на адресу копів.

"Ми вас атакуємо", – заявила одна з харків'янок, на що почула у відповідь рекомендацію не займатися подібним.

А на Дружби Народів поліцейські перевіряли кількість пасажирів в автобусах. Фотодоказ з'явилося в групі "ТРУХА Харків" в Instagram.

"🚨На Дружби Народів копи штормлять автобуси 🚌. Перевіряють кількість пасажирів, щоб у всіх були маски і миті руки😷", – підписав знімок автор публікації.

У коментарях люди не в захваті від подібних перевірок. Вони передбачають проблеми з транспортом і цікавляться, чому на маршрути в цей період не випустять додаткові автобуси.

"Тому що с*ана влада міста не пускає на маршрути додаткові машини️️️", "яке правопорушення? Вони так отримують бонуси до зарплати","у кожну маршрутку по поліцейському", "з поліцаями, називайте все своїми іменами, без кличок, сленгів і поганих шаблонів", - пишуть у коментарях.

Як відомо, за останню добу в Харкові та області заразилися вірусом 741 людина, що є абсолютним антирекордом за весь період пандемії.

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