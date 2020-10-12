Серед тих, хто був у черзі, - чимало дітей

Поки Харківщина стрімко пробиває дно за кількістю нових заражених китайським вірусом, пересічні жителі вперто продовжують ігнорувати небезпеку

Чергове тому підтвердження – черга під одним із супермаркетів з нагоди його відкриття. Красномовними кадрами поділилися в групі "ТРУХА Харків" у соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Магазин відкрили на проспекті Петра Григоренка, і з самого ранку, а було це в неділю, 11 жовтня, до нього вишикувалася чимала черга з бажаючих стати учасниками акції з нагоди урочистого заходу.

Однак, як видно на знімках і відео, люди традиційно наплювали на карантинні обмеження: маски є не у всіх, а про таке поняття як "соціальна дистанція", схоже, ніхто не чув.

"Першим 100 коронавірус у подарунок", - іронічно підписали публікацію.

Така поведінка земляків обурила користувачів мережі.

"Боже, радість яка. Люди, ви що, поруч такий же АТБ з такими ж цінами, але ні, ми ж стадо баранів", "Голодні всі, як ніби крім цього АТБ інших магазинів немає", "як після побаченого не сказати – стадо", "і всі в масках, і дистанції дотримуються, і всі про наслідки знають! 😂", "Совка давно немає, а радянські люди все ще є", "а потім ці тварюки біжать до лікарні", – обурюються люди в коментарях.

Тим часом за добу на Харківщині- – 741 лабораторно підтверджений випадок зараження китайським вірусом. Це істотно більше, ніж в інших областях України.

У ХОДА вже заговорили про посилення карантинних заходів, а також розглядають можливість розгортання місць для лікування вірусу поза лікарнями.

Нагадаємо, на Харківщині заражених пацієнтів відправлять у несподівані місця.

Як писала Politekа, Кучер налякав харків'ян через ситуацію з вірусом.

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