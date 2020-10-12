Кількість заражень більша в рази, ніж у будь-який інший області

Масові гуляння, концерти і тотальне ігнорування карантину обернулося для харків'ян реально страшною статистикою

За минулу добу в Харкові та Харківській області китайський вірус лабораторно підтвердили у 741 людини. Ці дані оприлюднені на сайті РНБО, передає Politeka.net.

Таким чином, кількість нових випадків в регіоні в рази більше, ніж у будь-якій іншій області країни.

Всього станом на 12 жовтня на Харківщині заразилися 25186 осіб. Одужали 5111. Вірус і супутні захворювання вже забрали 414 життів.

Область знаходиться на другому місці за кількістю виявлених випадків після Києва, де 27693 заражень, причому 196 – за останню добу. Замикає трійку "лідерів" Львівщина з 22788 зараженими з початку пандемії.

Враховуючи стрімке зростання кількості нових хворих, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер вже заявив про брак місць для розміщення хворих. За словами чиновника, щодня в лікарні Харкова надходять від 60 до 90 осіб з COVID-19.

"Для того, щоб нам розмістити цих людей, а є такі, які перебувають у вкрай важкому стані, нам необхідно таку ж кількість і виписати. Це якраз є підтвердженням того, що ситуація є критичною", – пояснив він.

Незаповненими залишаються лише ліжка для дітей та вагітних. У цих категоріях захворіли тільки 11 і 9 осіб відповідно. При цьому місць для дітей 500, для вагітних – 110.

У ХОДА провели нараду, де вирішили посилити контроль за дотриманням масочного режиму та вимог карантину. Крім того, в області підготують ще три сотні ліжок для хворих. У свою чергу медики спільно з чиновниками підраховують, скільки кисневих точок знадобитися.

Кучер підкреслив, що якщо кількість нових випадків зростатиме такими ж темпами, влада розгляне питання про розгортання ліжок поза лікарнями: на стадіонах, палацах спорту тощо.

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися через "червону" зону.

Як повідомляла Politeka, Кучер налякав харків'ян "червоною" зоною карантину.

Також Politeka писала, що вірус забирає життя харків'ян одного за іншим.