В області не вистачає місць у лікарнях

На Харківщині хворих на коронавірус можуть почати розміщати в немедичних установах

Як передає Politeka з посиланням на "Суспільне", про це сказав глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Він наголосив, що якщо динаміка захворюваності на коронавірус у Харківській області зростатиме, ліжка для пацієнтів почнуть розміщувати у немедичних закладах.

"Розглядається варіант навіть у разі необхідності розгортання ліжок на території немедичних закладів. Як ми і тоді говорили, це можуть бути стадіони, це можуть бути палаци, інші приміщення. Тому що якщо, не дай Боже, матимемо таку далі динаміку прогресивну, то ми вимушені будемо розгортати ліжка навіть в інших приміщеннях", - зазначив глава Харківської ОДА.

За його словами, загалом ці місця вже визначені, однак конкретний перелік таких закладів він не навів.

"Сьогодні ми надали інформацію до Комітету охорони здоров'я Верховної Ради. Сьогодні під час селекторної наради, закритої селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра, обговорювалось питання, що за два тижні нам необхідно буде категорично визначитися з місцями, враховуючи ту динаміку, яку ми маємо", - пояснив Кучер.

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