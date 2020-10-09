З 1 листопада в Харкові почнуть діяти нові тариф на тепло і гарячу воду

Цифри в платіжках харків'ян стануть меншими, запевнив генеральний директор КП "Харківські тепломережі" Сергій Андрєєв, передає KHARKIV Today.

За словами чиновника, тарифи знизяться вже з початку опалювального сезону:

"Хороша новина для споживачів - протягом 2020 року підприємство вело роботу з оптимізації структури роботи на теплоенергію. Тарифи переглянуті та затверджені НКРЕ. З 1 листопада почнуть діяти нові тарифи. За інформацією прем'єр-міністра, до кінця жовтня будуть ухвалені зміни, і з 1 листопада тарифи будуть на 4% нижчі".

Таким чином тариф на тепло за гігакалорію буде 1472,5 гривні замість нинішніх 1539,5 гривні.

Гаряча вода також подешевшає, оскільки складова газу в діючому тарифі "Харківських тепломереж" зменшилася до 46%.

Зараз тариф на тепло в Харкові становить 1268 гривень за гігакалорію, на гарячу воду - 93,22 гривні при наявності рушникосушки і 86,32 гривні - без неї.

Раніше Андрєєв повідомив про те, що в Харкові опалювальний сезон почнеться вчасно, ніяких зривів старту не передбачається.

"Сезон буде починатися з 15 жовтня. Якщо температура буде знижуватися нижче нормативу, то почнеться раніше. Якщо температура буде вище, регулюватимемо. Перетоплювати ніхто не буде. Місто буде включено через два тижні", - зазначив він.

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