Чим ближче початок опалювального сезону, тим більше поривів на тепломережах у Харкові

Так, біля станції метро ім. Масельського вже майже добу через прорив труби ллє вода. Кадри того, що відбувається, опублікували очевидці в соціальних мережах, передає Politeka.net. При цьому люди відзначають, що "Харківводоканал" розташований неподалік від місця НП.

"Якесь водне шоу від водоканалу під самим водоканалом. Маселя", – підписали відео наслідків поломки в групі»типове ХТЗ".

А "ВЕХА Харків" опублікувала відео, зроблені вчора ввечері і сьогодні вранці. Як видно на кадрах, вода на сотні метрів залила прилеглі вулиці, впритул підібралася до ринку.

"Добу вже фонтанує. Внизу ливнівка вже не справляється. Це ж скільки води витекло, а заодно і грошей", "базару пощастило, що він на височині, інакше плавали б вони всі", "вчора ще треба було все перекрити і робити. А так добу вода не те, що біжить, б'є. Нижня ливнівка вже не справляється, верхня на ладан дихає","внизу вже знатний ставок утворився", "було б веселіше пускати гроші не на лікування "вигаданої" хвороби в шаріте, а витратити їх на забезпечення нормальної роботи такої елементарної речі як водопровід", – пишуть харків'яни під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що до початку опалювального сезону частина Харкова може залишитися без тепла. Причина – заборгованість перед "Нафтогазом". Серед боржників – тепломережі Роганської селищної ради, обласний інформаційно-технічний центр КП, ОСББ "Азалія 2013", "Квітень-2011", "Наш Дім 20-А", Харківське УВП №1 УТОС.

Нагадаємо, стан дороги біля метро в Харкові показали у всій красі.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що у Харкові десятки мільйонів гривень закатають в асфальт.