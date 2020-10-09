Курсантів нікуди не випускають з початку карантину

У Харкові студенти академії Нацгвардії висловили обурення обідами, які подають у навчальному закладі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.

Так, у мережі з'явились фотографії, на яких видно, що в макаронах з м'ясом є черв'яки.

Курсанти розповіли, що з 22 березня вони знаходяться на карантині. За весь час студенти жодного разу не виходили із зони дислокації, крім як патрулювати навколишню територію.

Паралельно курсанти розповіли про умови свого перебування в академії та сумнівну якість харчування.

При цьому викладачі, студенти, офіцери і військовослужбовці за контрактом з місцевого підрозділу забезпечення абсолютно спокійно ходять додому і з ними є постійний контакт.

"Раніше з подібною кричущої скаргою до нас звернулися курсанти Київського факультету академії Національної гвардії України. Близько тисячі студентів просять, щоб керівництво Нацгвардії пішло на компроміси зі службовцями, інакше може початися навіть бунт", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, карантин в України ввели з 12 березня на тлі пандемії коронавірусу в світі. З тих пір обмежувальні заходи то послаблювали, то знову посилювали - в залежності від статистики із захворюванням на CОVID-19.

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