У Харкові студенти академії Нацгвардії висловили обурення обідами, які подають у навчальному закладі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.
Так, у мережі з'явились фотографії, на яких видно, що в макаронах з м'ясом є черв'яки.
Курсанти розповіли, що з 22 березня вони знаходяться на карантині. За весь час студенти жодного разу не виходили із зони дислокації, крім як патрулювати навколишню територію.
Ані Лорак приголомшила виглядом в золотій сукні з глибоким декольте, народ онімів від захвату: "Немає слів!"
Без пластики боляче дивитися: постарілі Пугачова та Ротару ошелешили зовнішнім виглядом, фото
"Я була не одна": коханка Тарзана вирішила добити Наташу Корольову новою порцією одкровень
Не стало відомої російської співачки, яка передбачила свій останній день: пісня виявилася фатальною
Паралельно курсанти розповіли про умови свого перебування в академії та сумнівну якість харчування.
При цьому викладачі, студенти, офіцери і військовослужбовці за контрактом з місцевого підрозділу забезпечення абсолютно спокійно ходять додому і з ними є постійний контакт.
"Раніше з подібною кричущої скаргою до нас звернулися курсанти Київського факультету академії Національної гвардії України. Близько тисячі студентів просять, щоб керівництво Нацгвардії пішло на компроміси зі службовцями, інакше може початися навіть бунт", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, карантин в України ввели з 12 березня на тлі пандемії коронавірусу в світі. З тих пір обмежувальні заходи то послаблювали, то знову посилювали - в залежності від статистики із захворюванням на CОVID-19.
Нагадаємо, з'явилися фото молодих курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом.
Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.
Також Politeka повідомляла, що Кучеру влаштують допит в ДБР через катастрофу Ан-26.