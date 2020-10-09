Харківські поліцейські отримають вертольоти, на яких патрулюватимуть місто в день виборів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Так, у Харкові правоохоронці розповіли про підготовку до майбутніх місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.
В облуправлінні Нацполіціі повідомили, що співробітники будуть реагувати на будь-які позаштатні ситуації дуже оперативно - за 20-30 хвилин.
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Радник міністра внутрішніх справ Віталій Маляренко розповів, що для швидкого реагування на порушення виборчого законодавства у віддалених районах Харківської області залучать вертольоти.
"До охорони правопорядку під час виборів планується залучити майже 9000 правоохоронців. У день виборів будуть патрулювати вулиці близько 1200 поліцейських і курсантів", - повідомив Валерій Сокуренко.
У поліції також закликали жителів міста дотримуватися санітарних норм в день виборів.
Як відомо, місцеві вибори пройдуть в Україні у неділю, 25 жовтня. Українцям рекомендують напередодні виборів перевіряти наявність свого імені у списках, щоб переконатись в тому, що голос не пропаде, і на дільниці вдасться проголосувати.
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