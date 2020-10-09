Харьковские полицейские получат вертолеты, на которых будут патрулировать город в день выборов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Так, в Харькове правоохранители рассказали о подготовке к предстоящим местным выборам, которые состоятся 25 октября.

В облуправлении Нацполиции сообщили, что сотрудники будут реагировать на любые внештатные ситуации очень оперативно - за 20-30 минут.

Советник министра внутренних дел Виталий Маляренко рассказал, что для быстрого реагирования на нарушения избирательного законодательства в отдаленных районах Харьковской области привлекут вертолеты.

"К охране правопорядка во время выборов планируется привлечь почти 9000 правоохранителей. В день выборов будут патрулировать улицы около 1200 полицейских и курсантов", - сообщил Валерий Сокуренко.

В полиции также призвали жителей города соблюдать санитарные нормы в день выборов.

Как известно, местные выборы пройдут в Украине в воскресенье, 25 октября. Украинцам рекомендуют накануне выборов проверять наличие своего имени в списках, чтобы убедиться в том, что голос не пропадет, и на участке удастся проголосовать.

Напомним, харьковчане возмутились срочной эвакуацией Кернеса в Германию.

Как сообщала Politeka, один только личный борт почти 2 млн: во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса.

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