Відомий харківський політик Михайло Добкін розповів, чи могло б місто опинитись у складі РФ, якби сепаратистський проєкт "Новоросія" все-таки вдалось би реалізувати

Як передає Politeka, свої думки з цього приводу Добкін висловив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Так, Михайло Добкін, який раніше очолював Харківську область, заявив, що план Росії полягав у тому, щоб організувати в Харкові таку собі "Харківську народну республіку" - за зразком "ДНР" і "ЛНР".

Таким чином, згідно з планом Москви, Кремль намагався прокреслити нову лінію оборони.

За словами політика, плани Росії зірвали жителі Харкова, які відмовилися від російського сценарію і вибрали Україну.

"І Стрєлков, і "Моторола" - всі вони були в Харкові спочатку. Яка, на мій погляд, була задача? Зробити в Харкові те, що було в Донецьку. Підняти бунт, захопити. Зробити Харків осередком опору і провести кордон. Тоді виходило, що Донецька і Луганська області знаходяться в тилу і вже військторг не російський, а дружніх областей поставляє танки, обмундирування і людей, Росії немає в цьому розкладі. Дякую Господу, я не знаю, як це не відбулося. Харків так вирішив, харків'яни так вирішили", - наголосив Добкін.

Він також нагадав про долю Донетчини і Луганщини в цьому конфлікті і наголосив, що Росія і не збиралась їх до себе приєднувати.

Нагадаємо, Добкін похвалив ОМОН за "порятунок" Білорусі.

Як повідомляла Politeka, "двійника" Михайла Добкіна знайшли в Росії.

Також Politeka писала, що скандальний Добкін засвітився із забороненим символом на грудях: "Буде завжди".