Після того, як у Лозівському районі Харківщини семеро вчителів захворіли китайським вірусом, а один педагог помер, усі школи ОТГ з наступного понеділка переводять на дистанційне навчання

Таке рішення ухвалила 7 жовтня комісія з НС, передає KHARKIV Today.

Дистанційне навчання планується до 26 жовтня, після чого учні підуть на тиждень на канікули.

"А вже з другого листопада діти знову повернуться до занять у своїх навчальних закладах»", – запевнив керівник Лозівської райдержадміністрації Андрій Зассєєв.

Станом на 5 жовтня китайським вірусом в районі захворіли сім педагогів і 14 школярів. 12 класів - на дистанційному навчанні. Повністю закрито Полтавський ліцей, у директора якого підтверджено COVID-19. Від супутнього захворювання померла заражена вірусом вчителька з Краснопавлівки.

Такі цифри озвучила начальниця управління освіти Лозівської міськради Вікторія Урванцева.

Тим часом за останню добу Харківщина встановила відразу два вірусних рекорди. За минулі 24 години в Харкові та області зафіксовано 685 нових заражень китайським вірусом. Станом на 7 жовтня кількість активно хворих збільшилася на 595 осіб, і зараз загальна цифра становить 17080 пацієнтів. COVID - 19 забрав 387 життів, з яких 10 – за останню добу.

Харківська область, яка вже міцно влаштувалася в трійці лідерів за кількістю інфікованих, потіснила з другого місця Львівську область, де сьогодні 21696 випадків зараження, і поступається тільки Києву. Там число людей, у яких виявлено вірус, становить 25474.

Нагадаємо, харків'яни тотально ігнорують правила карантину, лякаюче відео.

Як писала Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також Politeka писала, що у Харкові ситуація з вірусом досягла апогею.