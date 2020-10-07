У Люботині третій день люди не можуть нормально дихати через дим і сморід, які відчуваються по всьому місту

Про те, що населений пункт в диму, повідомив телеграм-канал "ВЕХА".

"Люботин 3-й день горить. Мер від Зе самоусунувся. Люди задихаються", - йдеться у підписі до фото із зображенням пожежника, який гасить палаюче поле кукурудзи.

Однак у групі "Люботин" у соціальній мережі Фейсбук місцеві жителі розповіли про справжню причину задимлення. Як виявилося, в місті горить місцеве звалище. Люди обурюються, що влада абсолютно не займається вирішенням цього питання, а прості громадяни змушені страждати.

"У диму весь Старий Люботин і далі тягне в бік Ведмежого. Дихати там нічим. Якщо вітер розвернеться в бік центру... По дорозі зустріли дві пожежні машини, мотаються за водою до Перекошки. Димить конкретно і, мабуть, надовго", "найбільше вражає байдужість місцевих депутатів і чинної влади. У пріоритеті зараз передвиборчі буклети, зустрічі з виборцями. А те що відбувається, воліють ігнорувати", "поруч живуть люди, які вдихають цю погань, і маленькі діти", "дихати нічим, насичений запах пластику", – розповідають люботинці.

У ГУ ДСНС Харківщини повідомили, що пожежу, яка почалася ще 5 жовтня, вдалося локалізувати вранці, 7 жовтня.

Ситуація з пожежами залишається в регіоні стабільно напруженою. Тільки за останню добу на Харківщині згоріло 120 гектарів сухостою. Найчастіше причиною загорянь стають спалювання трави або навмисні підпали. Суха вітряна погода сприяє поширенню вогню на великі території.

Нагадаємо, масштабна пожежа охопила Харківщину.

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Також Politeka повідомляла, що запах гару труїть харків'ян, повітря сильно забруднене.