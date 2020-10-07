Голова ХОДА входить до комісії з розслідування причин та обставин трагедії

Керівника Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера викликають на допит у ДБР у якості свідка

Про це сам чиновник розповів в одному зі своїх інтерв'ю, передає "Слово і Діло".

За словами Кучера, він входить до державної комісії, яка проводить розслідування катастрофи літака Ан-26Ш під Чугуєвом і "не може озвучувати певні прізвища" на всю країну.

"Ну, вдумайтеся: в якості головного свідка трагедії, напевно, так? Хоча я йому повідомляю, що я йому можу повідомити тільки ту інформацію, яка у мене є", – цитує портал слова глави ХОДА.

Як відомо, нещодавно Кучер опублікував відеозвернення, в якому заявив, що "посадка Ан-26 з курсантами на борту затрималася через те, що в той час на посадку заходив інший борт". За його словами, ці факти приховувалися останні дні.

У програмі "Свобода слова" з Савіком Шустером харківський чиновник підкреслив, що в іншому літаку був син командувача Повітряними Силами ЗСУ Сергія Дроздова.

У свою чергу Дроздов закликав Кучера не робити поспішні висновки і підкреслив, що не впливає на керівника польотів.

Нагадаэмо, у Харкові поховали жертв катастрофи Ан-26.

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