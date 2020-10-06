Стала відома причина, по якій "Харківводоканал" пішов на цей крок

Воду відключать з восьмої години ранку 7 жовтня до 12:00 наступного дня в частині Шевченківського та Київського районів, всього – 1521 будинок, передає Politeka.net з посиланням на інформація "Харківводоканалу".

Причина відключення – проведення планово-попереджувального ремонту водопровідних мереж перед початком опалювального сезону.

За даними комунальшиків, воду відключать у частині Шевченківського району, обмеженій провулком Класичним, вулицею Клочківською, територією зоопарку, спуском Клочківським, вулицями Клочківською, Новгородською, проспектом Науки, вулицями Мінською, Саржинською, Рязанською, Мінською, територією парку Горького, вулицею Сумською до провулку Класичного.

У Київському районі зона відключення обмежена провулком Театральним, вулицями Потебні, Маршала Бажанова, Куликівською, територією НТУ "ХПІ", по вулиці Труфанова, спуском Весніна, вулицею Стельмаха, 2-м в'їздом Будівельним, 3-м в'їздом Челюскінців, 1-м провулком Омським, 2-м пров. Донецьким, вулицями Вологодською, Тахіаташською, в'їздом Вологодським, вулицями Вологодською, Омською, Пушкінською, по території заводу "ФЕД", по вулиці Сумській до провулку Театрального.

Повний перелік адрес, за якими не буде води, можна подивитися тут.

Раніше ми писали про те, що в Харкові на проспекті Людвіга Свободи з-під землі забив гейзер висотою 10 метрів.

За лічені хвилини частину проспекту підтопило, утворився затор. Через півгодини на місце прибули комунальники, вимкнули воду і почали ремонтні роботи.

Нагадаємо, харків'яни залишилися без гарячої води, скарги не допомагають.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.