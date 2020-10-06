Різниця між концертами - всього два дні

Не встиг вщухнути скандал з концертом Ольги Полякової, як під приціл може потрапити ще одна українська зірка

Ірина Білик виступила в Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого в Харкові. Відповідне відео опубліковане адміністраторами групи "ТРУХА Харків" на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Ірина Білик слідом за Поляковою підкорює Харків. Зараз концерт в юрці😷", - йдеться в підписі до публікації за 5 жовтня. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

На кадрах – артистка, яка виконує на сцені один зі своїх хітів.

У коментарях користувачі не приховували обурення:

"Навіщо їх пускають, через них можуть Харків перекрити в карантину зону, де всім перекриють кисень, нікому нецікава їх творчість, людям жерти б**ть немає", "волонтери збирають гроші на допомогу постраждалим від пожеж, а кандидати в депутати гроші кидають в концерти", "їх скоро всіх пересадять🤣".

Відзначимо, що сама зірка поділилася в сторіз Інстаграма анонсом концерту в Харкові.

Що ж стосується скандалу навколо концерту її колеги по цеху, Ольги Полякової, то зараз в місті не можуть знайти тих, хто ініціював й організував захід. У РДА Новобаварського району відхрестилися від причетності до концерту, в партії "Блок Кернеса" чіткої відповіді про організаторів не надали, як нічого поки не говорять в міськраді.

Сама артистка записала відеозвернення до шанувальників, заявивши, що їй нічого не загрожує.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину.

Нагадаємо, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Як писала Politeka, Харкову загрожує катастрофа після концерту Полякової, Степанов повідомив про наслідки.

Також Politeka писала, що харківські діти через карантин навчаються у дворі.