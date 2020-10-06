Разница между концертами – всего два дня

Не успел утихнуть скандал с концертом Ольги Поляковой, как под прицел может попасть еще одна украинская звезда

Ирина Билык выступила во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого в Харькове. Соответствующее видео опубликовано администраторами группы «ТРУХА Харьков» на странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«🎤 Ирина Билык вслед за Поляковой покоряет Харьков. Сейчас концерт в юрке 😷», – говорится в подписи к публикации за 5 октября. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

На кадрах – артистка, которая исполняет на сцене один из своих хитов.

В комментариях пользователи не скрывали возмущения:

«Зачем их пускают, из-за них могут Харьков перекрыть в карантиную зону, где всем перекроют кислород, никому неинтересно их творчество, людям жрать б**ть нет», «Волонтеры собирают деньги в помощь пострадавшим от пожаров, а кандидаты в депутаты деньги швыряют в концерты», «их скоро всех пересадят🤣».

Отметим, что сама звезда поделилась в сториз Инстаграмма анонсом концерта в Харькове.

Что же касается скандала вокруг концерта ее коллеги по цеху, Ольги Поляковой, то сейчас в городе не могут найти тех, кто инициировал и организовал мероприятие. В РГА Новобаварского района открестились от причастности к концерту, в партии «Блок Кернеса» вменяемого ответа об организаторах не дали, как ничего пока не говорят в горсовете.

Сама артистка записала видеообращение к поклонникам, заявив, что ей ничего не угрожает.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина.

Напомним, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что харьковские дети из-за карантина учатся во дворе.