Суха вітряна погода і безвідповідальність деяких громадян перетворюють Харківщину в потенційно небезпечну зону, що ризикує повторити сумний досвід Луганщина

Тільки за минулу добу співробітники ГУ ДСНС в Харківській області отримали 94 повідомлення про загоряння сухостою на відкритих територіях, передає Politeka.net з посиланням на інформацію рятувальників на сайті відомства.

Загальна площа, на якій вирував вогонь, склала понад 85,5 гектарів.

За словами пожежників, у переважній більшості причиною загоряння стало спалювання сміття і випалювання сухостою.

Так, понад 10 гектарів очерету згоріло в селищі Мілове Великобурлуцького району. Рятувальникам знадобилося майже шість годин, щоб приборкати вогонь.

А в Близнюківському районі в селі Варварівка вогонь знищив покинутий житловий будинок.

Найбільша ж площа загоряння за минулу добу зафіксована біля села Садове в Куп'янському районі. Там 5 жовтня об 11:25 загорівся сухостій на площі 10 гектарів. На гасіння вогню рятувальникам 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини знадобилося майже дев'ять годин.

Рятувальники знову звертаються до громадян з проханням не експериментувати з вогнем у період підвищеної пожежонебезпеки. При цьому тих, хто помітить дим або вогонь, просять вилити відро води чи закидати землею. На початку пожежу набагато легше зупинити, ніж коли вона вже щосили вирує на величезних територіях.

Харьковская область, посёлок Новопокровка, горит лес😭 Gepostet von Харьков LIVE am Montag, 5. Oktober 2020

Нагадаємо, масштабна пожежа охопила Харківщину.

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