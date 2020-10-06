У Харкові помітили незвичних для міста тварин - диких кабанів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Типова Олексіївка" в соцмережі Instagram.

Так, в районі велодоріжки біля Лісопарку помітили диких кабанів. При цьому тварини переміщувались цілою родиною. Невелике сімейство переходило через проїжджу частину, не побоюючись машин.

"Були помічені біля Лісопарку. Налаштовані доброзичливо", - йдеться у підписі до фото.

За словами місцевих, кабанів часто бачать біля Лісопарку і Білгородського шосе. Тварини мешкають на розташованій неподалік фермі і іноді виходять прогулятися по околицях.

Раніше повідомлялось, що Харкові невідомі труять собак, причому жертвами нелюдів стають не тільки безпритульні тварини, а й домашні улюбленці.

"Ллють отруту прямо біля житлових будинків. Обидві собаки були отруєні в Харкові, мікрорайон Горизонт, імовірно біля будинку по вул. Велика Кільцева, 116. Є інформація, що пізно ввечері 19.09.2020 бачили людей з удавками біля під'їзду будинку, імовірно, вони і розкидають отруту. Собаки вмирали болісною смертю. За їхнє життя боролися більше 2 тижнів, але, на жаль...", – розповів житель Харкова, який втратив двох домашніх улюбленців через незаконні дії шкуродерів.

Нагадаємо, під Харковом кіт відправив на карантин ціле село.

Як повідомляла Politeka, 5-річного українця пошматувала вівчарка.

Також Politeka писала, що харківські депутати придумали нові штрафи для людей.