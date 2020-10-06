У міськраді пояснили, що входить в цю суму

Нечуваною дорогий фонтан з мавпами в саду Шевченка обзаведеться новим "аксесуаром"

За майже 1,4 млн. грн комунальники планують купити навіс для зберігання фонтану, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського антикорупційного центру.

У Департаменті комунального господарства міськради запевняють, що, незважаючи на те, що в тендерній документації мова йде тільки про один навіс для фонтану з мавпами-музикантами, в цю суму також входять навіси і для інших фонтанів по місту.

Навіс за 1 370 000 гривень призначений для зберігання фонтану з декоративними елементами від опадів у зимовий період. Його діаметр повинен становити 17 метрів, а висота – 9,9 метрів. Форма покриття повинна мати ухил, щоб по ньому стікала вода, а конструкція має складатися з металевого каркаса.

Аукціон призначений на 13 жовтня.

Будівництво цього фонтану обійшлося харківським платникам податків у майже 51 мільйон гривень. Він являє собою чотириярусну конструкцію з 13-ма приматами-музикантами. Його автором став турецький скульптор Сукру Еренлер. Він робив мавп у своїй майстерні в Анкарі.

У соцмережах думки місцевих жителів на це творіння турецького скульптора розділилися. Якщо одні хвалили і захоплювалися, то інші плювалися в коментарях.

Цього року мавп нарядили в костюми синього кольору.

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