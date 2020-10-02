У Харкові звільнили директора гімназії, яка не прийняла до 2-го класу дитину загиблого в Ан-26 штурмана Олексія Остапенка

Також за фактом призначено службове розслідування.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"З в.о. міністра освіти і науки України Сергієм Шкарлетом терміново відреагували на ситуацію. Призначено службове розслідування, а керівник установи відсторонена від виконання обов'язків", — написав Кучер.

Крім того він зазначив, що нестача місць у школах і дитсадках — це стара проблема міста Харкова.

"Питання навчання дівчинки вже вирішено", - повідомив голова Харківської ОДА.

Нагадаємо, що в Харкові в гімназії відмовилися приймати дочку загиблого в авіакатастрофі під Харковом штурмана Олексія Остапенка, а його вдові нахамили.

Сім'я Остапенка раніше жила в Чугуєві, але після трагедії його дружина Олена вирішила переїхати з дочкою Лізою до Харкова.

Як розповіла Олена, Коли вона прийшла в гімназію, її прийняли непривітно.

"Але директор відразу заявила, що ми прийшли сюди посеред навчального року. І навіть якби вона хотіла нас прийняти, то у неї немає зайвої парти і стільця для дочки. Ну, можна посадити її до кого-небудь на коліна в кутку класу. Вона так це і сказала! Додала, що в законі Про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", – продовжила Олена.

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