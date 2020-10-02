У Харкові проректора університету підозрюють в отриманні хабара

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, передає "newsroom".

Проректора з господарської частини одного з університетів Харкова підозрюють в отриманні хабара. За гроші співробітник вузу обіцяв підприємцю укласти договір про тимчасове зберігання майна. 1 жовтня проректора затримали під час отримання обумовленої суми.

У робочому кабінеті фігуранта силовики провели обшук і вилучили 21 тисячу гривень.

Раніше ми писали, що в "червону" зону не потрапив жоден населений пункт Харківщини.

Однак "помаранчева" - збільшилася на два райони. До Харкова, Люботина, Богодухівського, Великобурлуцького та Зачепилівського районів приєдналися Першотравневий та Харківський.

Змінився і склад "жовтої" зони. З 5 жовтня там знаходитимуться міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони. У порівнянні з попереднім зонуванням додався Близнюківський район, а місто Первомайське, Краснокутський і Шевченківський райони вийшли з «жовтої» зони в «зелену».

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