У мережі з'явилася хвиля чуток про смерть Харківського міського голови Геннадія Кернеса

У Харківській міськраді зробили заяву, передає "Справжня Варта".

"Геннадій Кернес проходить лікування в берлінській клініці "Шаріте". Відділення, в якому знаходиться Харківський міський голова, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, ніяких гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Геннадія Кернеса до городян", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що мер Харкова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в клініці "Шаріте", одужує.

Про це повідомив у Telegram друг Харківського градоначальника бізнесмен Павло Фукс.

Зокрема, Фукс оприлюднив медичний висновок професора клініки "Шаріте", що стосується самопочуття Геннадія Кернеса.

У документі сказано наступне: "Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожен день, і ми сподіваємося на його повне одужання. З повагою, професор, директор клініки Норберт Сутторп".

Нагадаємо, харків'яни обурилися терміновою евакуацією Кернеса до Німеччини.

Як повідомляла Politeka, один тільки особистий борт майже 2 млн: у скільки обійшовся переліт і лікування Кернеса.

Також Politeka писала, що помпезне лікування Кернеса обурило харків'ян.