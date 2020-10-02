У "червону" зону не потрапив жоден населений пункт Харківщини

Однак "помаранчева" - збільшилася на два райони. До Харкова, Люботина, Богодухівського, Великобурлуцького та Зачепилівського районів приєдналися Першотравневий та Харківський, передає "Слобідський край".

Змінився і склад "жовтої" зони. З 5 жовтня там знаходитимуться міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони. У порівнянні з попереднім зонуванням додався Близнюківський район, а місто Первомайське, Краснокутський і Шевченківський райони вийшли з «жовтої» зони в «зелену».

До слова, в Харківській області станом на 2 жовтня виявили 19 588 випадків китайського вірусу, 460 — за минулу добу.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

За кількістю хворих-19 за добу область-знову на першому місці серед регіонів України.

Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася декларація медика.

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