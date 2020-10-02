На Харківщині з початку 2020 року сума заборгованості із зарплати зросла майже на 49%

Про це повідомили у Головному управлінні статистики. На сьогоднішній день в регіоні зафіксована рекордна сума заборгованості із зарплат на підприємствах Харківської області.



Заборгованість становить понад 546 мільйонів гривень, що на 48,9% більше ніж у січні поточного року.

Також в управлінні зазначають, що лише за останній місяць заборгованість зросла на 8%.

До слова, стало відомо, де в Харківській області жити найнебезпечніше.

У ГУ НПУ проаналізували, де злочини скоюються найчастіше і склали рейтинг районів з точки зору безпеки проживання в них.

Так, найнижчий рівень злочинності спостерігається у Валківському, Великобурлуцькому, Барвінківському, Кегичівському, Краснокутському районах, а також у м.Люботин.

Найнебезпечнішими районами, з найбільшим числом злочинів цього року, вважаються Сахновщинський (89 випадків), Чугуївський (84), Вовчанський (75), а також Красноградський (74) райони.

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