На Харьковщине с начала 2020 года сумма задолженности по зарплате выросла почти на 49%

Об этом сообщили в Главном управлении статистики. На сегодняшний день в регионе зафиксирована рекордная сумма задолженности по зарплатам на предприятиях Харьковской области.



Задолженность составляет более 546 миллионов гривен, что на 48,9% больше чем в январе текущего года.

Также в управлении отмечают, что лишь за последний месяц задолженность выросла на 8%.

К слову, стало известно, где в Харьковской области жить опаснее всего.

В ГУ НПУ проанализировали, где преступления совершаются чаще всего и составили рейтинг районов с точки зрения безопасности проживания в них.

Так, самый низкий уровень преступности наблюдается в Валковском, Великобурлукском, Барвенковском, Кегичевском, Краснокутском районах, а также в г. Люботин.

Самыми опасными районами, с наибольшим числом преступлений в этом году, считаются Сахновщинский (89 случаев), Чугуевский (84), Волчанский (75), а также Красноградский (74) районы.

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