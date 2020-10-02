У Харкові таксист вдарив по голові жінку і забрав у неї смартфон

Про це повідомив Телеграм-канал "Народний Ревізор".

За словами постраждалої, таксист відмовився везти її за економним тарифом, після прийнятого замовлення і очікування його 15 хвилин.

Після початку відеозйомки таксист вдарив клієнтку по голові рукою, штовхнув і забрав телефон.

Смартфон не хотів віддавати, вимагаючи гроші натомість.

На місце викликали поліцію, постраждала написала заяву, правоохоронці склали протокол.

До слова, стало відомо, де в Харківській області жити найнебезпечніше.

У ГУ НПУ проаналізували, де злочини скоюються найчастіше і склали рейтинг районів з точки зору безпеки проживання в них.

Так, найнижчий рівень злочинності спостерігається у Валківському, Великобурлуцькому, Барвінківському, Кегичівському, Краснокутському районах, а також у м.Люботин.

Найнебезпечнішими районами, з найбільшим числом злочинів цього року, вважаються Сахновщинський (89 випадків), Чугуївський (84), Вовчанський (75), а також Красноградський (74) райони.

Нагадаємо, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

Як писала Politeka, друг Кернеса розкрив правду про самопочуття харківського мера: "прогрес є, але...".

Також Politeka повідомляла, у Харкові школярів активно відправляють на дистанційку, з'явилися цифри.