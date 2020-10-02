Валентин Рейзер-курсант, якого не допустили до польоту в якому загинули молоді хлопці, дав перше після катастрофи інтерв'ю

На борту літака, що впав, перебували 7 офіцерів і 20 курсантів льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, товаришів Валентина, передає "Високий замок".

"Я дуже добре знав багатьох з курсантів, які полетіли на тому літаку і, на жаль, не повернулися. Дмитро Андрущенко, Олександр Бойко... Знав всю 133-ю групу. Ростислав Булій, Олександр Клевець, Микола Микитченко, Богдан Матвійчук, Костянтин Зібюк, Руслан Шеремет... Мені складно підібрати слова... Важко усвідомити, що я втратив стільки друзів. І я уявляю, яка це страшна втрата для рідних".

Раніше ми писали, що в Харкові в гімназії відмовилися приймати дочку загиблого в авіакатастрофі під Харковом штурмана Олексія Остапенка, а його вдові нахамили.

Сім'я Остапенка раніше жила в Чугуєві, але після трагедії його дружина Олена вирішила переїхати з дочкою Лізою до Харкова.

Як розповіла Олена, Коли вона прийшла в гімназію, її прийняли непривітно.

"Але директор відразу заявила, що ми прийшли сюди посеред навчального року. І навіть якби вона хотіла нас прийняти, то у неї немає зайвої парти і стільця для дочки. Ну, можна посадити її до кого-небудь на коліна в кутку класу. Вона так це і сказала! Додала, що в законі Про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", – продовжила Олена.

Директор гімназії Тетяна Кучеренко озвучує іншу версію подій.

"У нас навколо є інші школи, можуть піти туди. За словами мами, в Міноборони їй пояснили, що у неї є пільги. Але за законом ми можемо приймати дітей з мікрорайону, дітей співробітників, а також братів і сестер наших учнів. І тільки після цього будь-яких дітей. Але у нас класи переповнені. Ні про які коліна я не говорила, Це фантазії мами", – сказала Кучеренко журналістам.

Нагадавши, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.

Також Politeka повідомляла, сім'ї загиблих під Харковом курсантів отримають компенсації.