Стало відомо, де в Харківській області жити найнебезпечніше

У ГУ НПУ проаналізували, де злочини скоюються найчастіше і склали рейтинг районів з точки зору безпеки проживання в них.

Так, найнижчий рівень злочинності спостерігається у Валківському, Великобурлуцькому, Барвінківському, Кегичівському, Краснокутському районах, а також у м.Люботин.

Найнебезпечнішими районами, з найбільшим числом злочинів цього року, вважаються Сахновщинський (89 випадків), Чугуївський (84), Вовчанський (75), а також Красноградський (74) райони.

Раніше ми писали, що в центрі Харкова 29 вересня помітили унікальний автомобіль Ferrari 458 Spider.

На знімках видно, що суперкар має номер з грузинською реєстрацією.

"Суперкар Ferrari на грузинських номерах доопрацьований в ательє Novitec Rosso, де спеціалізуються на доведенні моторів Ferrari, а тому потужність 4,5-літрової вісімки збільшена з 570 до 609 кінських сил. Максимальна швидкість становить 330 км / ч.Тюнінг Ferrari 458 Spider також включає карбоновий обвіс і 21-дюймові колісні диски. До того ж, кузов занижений, а салон оброблений дорогою шкірою, алькантарою і карбоном", — йдеться в повідомленні.

Вартість даної моделі коливається від €220 до €270 тисяч.

Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

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