У Харкові вирішили, що краще посидіти на вітрі, ніж захворіти китайським вірусом
Відео уроку на вулиці, з'явилося в facebook на сторінці Харків 1654.
Такі уроки виглядають досить нормальними, враховуючи показники кількості нових випадків китайського вірусу в Харківській області.
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"Вогкість, вітер, а діти сидять на вулиці. Це перемога", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксували 450 нових випадків захворювання китайським вірусом за добу.
Всього підтверджених випадків за час пандемії 19 128 (+450). Померли 354 (+4), одужали 4 363 (+16) осіб.
В Україні 213 028 (+4069) випадків. Померли 4193 (+64) осіб, вилікувалися - 94 443 (+2083) осіб.
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