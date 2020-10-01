У Харкові вирішили, що краще посидіти на вітрі, ніж захворіти китайським вірусом

Відео уроку на вулиці, з'явилося в facebook на сторінці Харків 1654.

Такі уроки виглядають досить нормальними, враховуючи показники кількості нових випадків китайського вірусу в Харківській області.

"Вогкість, вітер, а діти сидять на вулиці. Це перемога", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксували 450 нових випадків захворювання китайським вірусом за добу.

Всього підтверджених випадків за час пандемії 19 128 (+450). Померли 354 (+4), одужали 4 363 (+16) осіб.

В Україні 213 028 (+4069) випадків. Померли 4193 (+64) осіб, вилікувалися - 94 443 (+2083) осіб.

Нагадаємо, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

Як писала Politeka, друг Кернеса розкрив правду про самопочуття харківського мера: "прогрес є, але...".

Також Politeka повідомляла, у Харкові школярів активно відправляють на дистанційку, з'явилися цифри.