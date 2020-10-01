У Харкові в гімназії відмовилися приймати дочку загиблого в авіакатастрофі під Харковом штурмана Олексія Остапенка, а його вдові нахамили
Сім'я Остапенка раніше жила в Чугуєві, але після трагедії його дружина Олена вирішила переїхати з дочкою Лізою до Харкова, передає «Обозреватель».
Як розповіла Олена, коли вона прийшла в гімназію, її прийняли непривітно.
"Але директор відразу заявила, що ми прийшли сюди посеред навчального року. І навіть якби вона хотіла нас прийняти, то у неї немає зайвої парти і стільця для дочки. Ну, можна посадити її до кого-небудь на коліна в кутку класу. Вона так це і сказала! Додала, що в законі Про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", – продовжила Олена.
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Директор гімназії Тетяна Кучеренко озвучує іншу версію подій.
"У нас навколо є інші школи, можуть піти туди. За словами мами, в Міноборони їй пояснили, що у неї є пільги. Але за законом ми можемо приймати дітей з мікрорайону, дітей співробітників, а також братів і сестер наших учнів. І тільки після цього будь-яких дітей. Але у нас класи переповнені. Ні про які коліна я не говорила, Це фантазії мами", – сказала Кучеренко журналістам.
До слова, стало відомо, як себе почуває вцілілий курсант в авіакатастрофі під Харковом.
Хлопець перебуває в Харківському військовому госпіталі.
20-річному курсанту В'ячеславу Золочівському, єдиному, хто врятувався в катастрофі Ан-26-го під Чугуєвом, дозволили вийти з лікарняної палати на вулицю.
Ірина, мама єдиного вцілілого курсанта в авіакатастрофою під Чугуєвим В'ячеслава Золочівського, приїхала в госпіталь до сина.
"Славік підняв голову. Він був весь в крові і говорив " Мама. Я ночі не сплю. Просто не можу відійти від тієї ночі", - згадує жінка.
Зараз В'ячеславу ще важко ходити. Перебинтована голова: у хлопця струс мозку, множинні забої, на обличчі немає живого місця, незначні опіки на тілі.
Він єдиний зумів вибратися з літака і вижити.
"У сорочці, кажуть, народився", - зазначає він.
Нагадавши, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.
Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.
Також Politeka повідомляла, сім'ї загиблих під Харковом курсантів отримають компенсації.