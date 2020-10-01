У Харкові в гімназії відмовилися приймати дочку загиблого в авіакатастрофі під Харковом штурмана Олексія Остапенка, а його вдові нахамили

Сім'я Остапенка раніше жила в Чугуєві, але після трагедії його дружина Олена вирішила переїхати з дочкою Лізою до Харкова, передає «Обозреватель».

Як розповіла Олена, коли вона прийшла в гімназію, її прийняли непривітно.

"Але директор відразу заявила, що ми прийшли сюди посеред навчального року. І навіть якби вона хотіла нас прийняти, то у неї немає зайвої парти і стільця для дочки. Ну, можна посадити її до кого-небудь на коліна в кутку класу. Вона так це і сказала! Додала, що в законі Про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", – продовжила Олена.

Директор гімназії Тетяна Кучеренко озвучує іншу версію подій.

"У нас навколо є інші школи, можуть піти туди. За словами мами, в Міноборони їй пояснили, що у неї є пільги. Але за законом ми можемо приймати дітей з мікрорайону, дітей співробітників, а також братів і сестер наших учнів. І тільки після цього будь-яких дітей. Але у нас класи переповнені. Ні про які коліна я не говорила, Це фантазії мами", – сказала Кучеренко журналістам.

До слова, стало відомо, як себе почуває вцілілий курсант в авіакатастрофі під Харковом.

Хлопець перебуває в Харківському військовому госпіталі.

20-річному курсанту В'ячеславу Золочівському, єдиному, хто врятувався в катастрофі Ан-26-го під Чугуєвом, дозволили вийти з лікарняної палати на вулицю.

Ірина, мама єдиного вцілілого курсанта в авіакатастрофою під Чугуєвим В'ячеслава Золочівського, приїхала в госпіталь до сина.

"Славік підняв голову. Він був весь в крові і говорив " Мама. Я ночі не сплю. Просто не можу відійти від тієї ночі", - згадує жінка.

Зараз В'ячеславу ще важко ходити. Перебинтована голова: у хлопця струс мозку, множинні забої, на обличчі немає живого місця, незначні опіки на тілі.

Він єдиний зумів вибратися з літака і вижити.

"У сорочці, кажуть, народився", - зазначає він.

Нагадавши, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.

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