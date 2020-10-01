Більше сотні активістів пікетують Харківський суд

Сьогодні в Апеляційному суді оскаржать запобіжні заходи, обрані підозрюваним у нападі на мікроавтобус під Харковом, який стався 27 серпня в районі Люботина - невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували мікроавтобус Mercedes і обстріляли його з травматичної зброї.

Сьогодні, 1 жовтня, активісти вийшли під будівлю суду з вимогою звільнити затриманих. Як повідомили в прес-службі ГУН, в акції беруть участь 110 осіб.

До слова, в центрі Харкова 29 вересня помітили унікальний автомобіль Ferrari 458 Spider.

На знімках видно, що суперкар має номер з грузинською реєстрацією.

"Суперкар Ferrari на грузинських номерах доопрацьований в ательє Novitec Rosso, де спеціалізуються на доведенні моторів Ferrari, а тому потужність 4,5-літрової вісімки збільшена з 570 до 609 кінських сил. Максимальна швидкість становить 330 км / ч.Тюнінг Ferrari 458 Spider також включає карбоновий обвіс і 21-дюймові колісні диски. До того ж, кузов занижений, а салон оброблений дорогою шкірою, алькантарою і карбоном", — йдеться в повідомленні.

Вартість даної моделі коливається від €220 до €270 тисяч.

Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

Як писала Politeka, друг Кернеса розкрив правду про самопочуття харківського мера: "прогрес є, але...".

Також Politeka повідомляла, у Харкові школярів активно відправляють на дистанційку, з'явилися цифри.