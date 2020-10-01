Більше сотні активістів пікетують Харківський суд
Сьогодні в Апеляційному суді оскаржать запобіжні заходи, обрані підозрюваним у нападі на мікроавтобус під Харковом, який стався 27 серпня в районі Люботина - невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували мікроавтобус Mercedes і обстріляли його з травматичної зброї.
Сьогодні, 1 жовтня, активісти вийшли під будівлю суду з вимогою звільнити затриманих. Як повідомили в прес-службі ГУН, в акції беруть участь 110 осіб.
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До слова, в центрі Харкова 29 вересня помітили унікальний автомобіль Ferrari 458 Spider.
На знімках видно, що суперкар має номер з грузинською реєстрацією.
"Суперкар Ferrari на грузинських номерах доопрацьований в ательє Novitec Rosso, де спеціалізуються на доведенні моторів Ferrari, а тому потужність 4,5-літрової вісімки збільшена з 570 до 609 кінських сил. Максимальна швидкість становить 330 км / ч.Тюнінг Ferrari 458 Spider також включає карбоновий обвіс і 21-дюймові колісні диски. До того ж, кузов занижений, а салон оброблений дорогою шкірою, алькантарою і карбоном", — йдеться в повідомленні.
Вартість даної моделі коливається від €220 до €270 тисяч.
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