У Харківській області від китайського вірусу померло 12 медиків
Про це повідомляють у ХОДА з посиланням на обласний лабораторний центр.
Всього в Харківській області на 19 захворіло 543 медика, з яких 502 людини вже одужали.
Серед померлих:
- Обласний диспансер радіаційного захисту населення 48 років, медсестра
- ОКБ-2 Молодші медсестри: 59 і 68 років.
- Обласна клінічна психіатрична лікарня №3-2 Молодші медсестри: 54 і 65 років
- Харківський обласний лабораторний центр-69 років, помічник лікаря-епідеміолога; - Харківський обласний центр служби крові-62, медсестра;
- Міська лікарня швидкої та невідкладної допомоги ( Харків) - 48 років, лікар;
- Міська поліклініка №26 (Харків), 70 років, молодша сестра;
- Першотравнева ЦРЛ-47 років, завгосп;
- ЦПСМД Краснокутського району-55 років, фельдшер;
- Центральна міська лікарня ( Ізюм) - 59 років, молодша сестра.
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Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксували 450 нових випадків захворювання китайським вірусом за добу.
Всього підтверджених випадків за час пандемії 19 128 (+450). Померли 354 (+4), одужали 4 363 (+16) осіб.
В Україні 213 028 (+4069) випадків. Померли 4193 (+64) осіб, вилікувалися - 94 443 (+2083) осіб.
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