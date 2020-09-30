Стало відомо, як себе почуває вцілілий курсант в авіакатастрофі під Харковом

Хлопець перебуває в Харківському військовому госпіталі, передає "ТСН".

20-річному курсанту В'ячеславу Золочівському, єдиному, хто врятувався в катастрофі Ан-26-го під Чугуєвом, дозволили вийти з лікарняної палати на вулицю.

Ірина, мама єдиного вцілілого курсанта в авіакатастрофі під Чугуєвим В'ячеслава Золочівського, приїхала в госпіталь до сина.

"Славік підняв голову. Він був весь в крові і говорив "Мама. Я ночі не сплю. Просто не можу відійти від тієї ночі", - згадує жінка.

Зараз В'ячеславу ще важко ходити. Перебинтована голова: у хлопця струс мозку, множинні забої, на обличчі немає живого місця, незначні опіки на тілі.

Він єдиний зумів вибратися з літака і вижити.

"У сорочці, кажуть, народився", - зазначає він.

Раніше ми писали, що мама загиблого під Харковом в авіакатастрофі курсанта опублікувала на своїй сторінці зворушливий пост пам'яті сина.

"Мій милий синок, вчора 25.09. 2020 загинув в авіакатастрофі. Люблю тебе, ти в моєму серці назавжди", - написала Олена.

Мама загиблого курсанта також опублікувала фотографії сина.

Користувачі висловлюють Олені щире співчуття, відзначаючи, що плаче вся Україна. У коментарях хлопця згадують як завжди світлого, позитивного і доброго.

Нагадавши, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.

Також Politeka повідомляла, сім'ї загиблих під Харковом курсантів отримають компенсації.