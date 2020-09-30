Харків'янин, який став свідком авіакатастрофи під Харковом, розповів про те, що відбувалося того вечора
Про це він повідомив "BBC News Україна".
Ярослав Тарасов побачив крах літака з вікна свого автомобіля, в якому їхав з дівчиною.
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Він розповів, що літак летів дуже низько. При цьому було чути гул, ймовірно від того, що працював тільки один двигун.
"Таке гудіння може бути лише на останніх потужностях літака і на одному двигуні. Там їх два, в польоті він не горів. І я не впевнений, що він зачепився за щось крилом, він просто приземлився так на пузо",-говорить Тарасов.
Раніше ми писали, що мама загиблого під Харковом в авіакатастрофі курсанта опублікувала на своїй сторінці зворушливий пост пам'яті сина.
"Мій милий синок, вчора 25.09. 2020 загинув в авіакатастрофі. Люблю тебе, ти в моєму серці назавжди", - написала Олена.
Мама загиблого курсанта також опублікувала фотографії сина.
Користувачі висловлюють Олені щире співчуття, відзначаючи, що плаче вся Україна. У коментарях хлопця згадують як завжди світлого, позитивного і доброго.
Нагадавши, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.
Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.
Також Politeka повідомляла, сім'ї загиблих під Харковом курсантів отримають компенсації.