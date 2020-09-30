Харків'янин, який став свідком авіакатастрофи під Харковом, розповів про те, що відбувалося того вечора

Про це він повідомив "BBC News Україна".

Ярослав Тарасов побачив крах літака з вікна свого автомобіля, в якому їхав з дівчиною.

Він розповів, що літак летів дуже низько. При цьому було чути гул, ймовірно від того, що працював тільки один двигун.

"Таке гудіння може бути лише на останніх потужностях літака і на одному двигуні. Там їх два, в польоті він не горів. І я не впевнений, що він зачепився за щось крилом, він просто приземлився так на пузо",-говорить Тарасов.

Раніше ми писали, що мама загиблого під Харковом в авіакатастрофі курсанта опублікувала на своїй сторінці зворушливий пост пам'яті сина.

"Мій милий синок, вчора 25.09. 2020 загинув в авіакатастрофі. Люблю тебе, ти в моєму серці назавжди", - написала Олена.

Мама загиблого курсанта також опублікувала фотографії сина.

Користувачі висловлюють Олені щире співчуття, відзначаючи, що плаче вся Україна. У коментарях хлопця згадують як завжди світлого, позитивного і доброго.

Нагадавши, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.

Також Politeka повідомляла, сім'ї загиблих під Харковом курсантів отримають компенсації.