Чергу зі швидких в інфекційну лікарню Харкова показали в мережі

Харків live опублікував відповідний пост у Фейсбук.

"22 інфекціонка. Черга зі швидких туди. За словами тещі, яка працює на швидкій, машини заповнені хворими коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

"А вам санітарки потрібні? А то у військовому госпіталі непотрібні відсьогодні починаємо шукати роботу", "Дивіться на медиків і робіть висновки", "А чому немає спецкостюмів? Де захист бригад?", " Покажіть відео де заповнені палати ?Я не вірю", - пишуть у коментарях українці.

Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

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