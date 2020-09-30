Суд Харкова виніс вирок чоловікові, який побив незнайомця в черзі

Конфлікт між стався через місце в черзі.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Відомо, що інцидент стався в магазині 30 грудня 2019 року. Харків'янин посварився з незнайомцем через те, що той "неправильно стояв у черзі". Потім він вдарив жертву в підборіддя. У потерпілого діагностували двосторонній перелом щелепи.

В ході розгляду чоловік повністю визнав свою провину.

За нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості суд засудив жителя Харкова до 1,5 років позбавлення волі з дворічним умовним терміном. Також його зобов'язали заплатити потерпілому моральну шкоду, яка становитиме 50 тисяч гривень.

До слова, Харківським лікарям довелося приймати пологи прямо в машині

Вночі 29 вересня швидка отримала виклик з села Шебелинка Балаклійського району, де у вагітної 28-річної жінки почалися пологи.

Коли медична бригада, яка прибула на виклик, вже везла жінку в пологовий будинок, вагітна почала народжувати.

Приймати пологи медикам довелося в машині. Все пройшло вдало, народився хлопчик вагою 3200 грамів і зростом 52 сантиметри.

Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

Як писала Politeka, друг Кернеса розкрив правду про самопочуття харківського мера: "прогрес є, але...".

Також Politeka повідомляла, у Харкові школярів активно відправляють на дистанційку, з'явилися цифри.