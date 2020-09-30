Суд Харкова виніс вирок чоловікові, який побив незнайомця в черзі
Конфлікт між стався через місце в черзі.
Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.
Відомо, що інцидент стався в магазині 30 грудня 2019 року. Харків'янин посварився з незнайомцем через те, що той "неправильно стояв у черзі". Потім він вдарив жертву в підборіддя. У потерпілого діагностували двосторонній перелом щелепи.
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В ході розгляду чоловік повністю визнав свою провину.
За нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості суд засудив жителя Харкова до 1,5 років позбавлення волі з дворічним умовним терміном. Також його зобов'язали заплатити потерпілому моральну шкоду, яка становитиме 50 тисяч гривень.
До слова, Харківським лікарям довелося приймати пологи прямо в машині
Вночі 29 вересня швидка отримала виклик з села Шебелинка Балаклійського району, де у вагітної 28-річної жінки почалися пологи.
Коли медична бригада, яка прибула на виклик, вже везла жінку в пологовий будинок, вагітна почала народжувати.
Приймати пологи медикам довелося в машині. Все пройшло вдало, народився хлопчик вагою 3200 грамів і зростом 52 сантиметри.
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