Харківським лікарям довелося приймати пологи прямо в машині
Вночі 29 вересня швидка отримала виклик з села Шебелинка Балаклійського району, де у вагітної 28-річної жінки почалися пологи.
Коли медична бригада, яка прибула на виклик, вже везла жінку в пологовий будинок, вагітна почала народжувати, передає slk.kh.ua.
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Приймати пологи медикам довелося в машині. Все пройшло вдало, народився хлопчик вагою 3200 грамів і зростом 52 сантиметри.
До слова, у Харкові переповнені обласні лікарні, де лікують хворих китайським вірусом.
У департаменті охорони здоров'я Харківської міськради ситуацію не прокоментували.
Але, видання "Об'єктив" посилаючись на власні джерела інформує, що ситуація не покращилася.
В обласній інфекційній лікарні вільних місць вже немає. Всі 315 ліжок зайняті. Тільки 28 вересня в клініку госпіталізували 76 хворих, повідомив директор медустанови Павло Нартов.
"У нас важких хворих багато. І наша лікарня-це велика реанімація. У нас більше 140 хворих, які знаходяться на кисні. У нас реанімація на 12 ліжок – у нас там всі хворі, зайняті всі місця. У нас є додатково ще кисневі апарати, на яких знаходяться хворі не в реанімації, а в звичайних відділеннях", - повідомляє Павло Нартов, директор Харківської обласної інфекційної лікарні
Повністю заповнений СОVID-пацієнтами і диспансер радіаційного захисту населення. Там залишилося лише три зарезервованих місця, які скоро будуть зайняті.
Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.
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