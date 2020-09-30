У Харкові переповнені обласні лікарні, де лікують хворих китайським вірусом

У департаменті охорони здоров'я Харківської міськради ситуацію не прокоментували.

Але, видання "Об'єктив" посилаючись на власні джерела інформує, що ситуація не покращилася.

В обласній інфекційній лікарні вільних місць вже немає. Всі 315 ліжок зайняті. Тільки 28 вересня в клініку госпіталізували 76 хворих, повідомив директор медустанови Павло Нартов.

"У нас важких хворих багато. І наша лікарня-це велика реанімація. У нас більше 140 хворих, які знаходяться на кисні. У нас реанімація на 12 ліжок – у нас там всі хворі, зайняті всі місця. У нас є додатково ще кисневі апарати, на яких знаходяться хворі не в реанімації, а в звичайних відділеннях", - повідомляє Павло Нартов, директор Харківської обласної інфекційної лікарні

Повністю заповнений СОVID-пацієнтами і диспансер радіаційного захисту населення. Там залишилося лише три зарезервованих місця, які скоро будуть зайняті.

Раніше ми писали, що на Харківщині станом на 30 Вересня виявили 18 681 випадок китайського вірусу, 546 з яких-за минулу добу

Про це повідомили в ХОДА з посиланням на дані Харківського обласного лабораторного центру.

Так, в області встановлено новий антирекорд щодо захворюваності вірусом, це найгірший показник серед регіонів в Україні.

Ще один антирекорд області-дев'ять померлих за добу.

Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

Як писала Politeka, друг Кернеса розкрив правду про самопочуття харківського мера: "прогрес є, але...".

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