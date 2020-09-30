У голови Харківської обласної ради Сергія Чернова підтверджений китайський вірус

Про це "Суспільному" повідомив керівник прес-служби облради Володимир Дягілєв.

Він заявив, що захворіли близько 10 людей в апараті Харківської облради, ще близько 10 — серед депутатів.

"Частина-з підтвердженим коронавірусом, частина на самоізоляції з симптомами. Хтось вже отримав, хто чекає результати. Близько десяти. І не менше серед депутатів", - резюмував він.

Крім того ми писали, що на Харківщині станом на 30 вересня виявили 18 681 випадок китайського вірусу, 546 з яких - за минулу добу.

Про це повідомили в ХОДА з посиланням на дані Харківського обласного лабораторного центру.

Так, в області встановлено новий антирекорд щодо захворюваності вірусом, це найгірший показник серед регіонів в Україні.

Ще один антирекорд області-дев'ять померлих за добу

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