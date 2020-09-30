На Харківщині станом на 30 вересня виявили 18 681 випадок китайського вірусу, 546 з яких-за минулу добу

Про це повідомили в ХОДА з посиланням на дані Харківського обласного лабораторного центру, передає Харків Times.

Так, в області встановлено новий антирекорд щодо захворюваності вірусом, це найгірший показник серед регіонів в Україні.

Ще один антирекорд області-дев'ять померлих за добу.

Крім того, за останню добу в Україні китайським вірусом заразилися ще 4027 осіб

Про це інформує Politeka, посилаючись на дані МОЗ України та РНБО України.

Загалом в Україні з початку пандемії захворіли коронавірусом 208959 осіб, померли 4129 (+64 за останню добу), одужали – 90250 українців.

Також ми писали, що в Харківській області перевищені два критерії, необхідні для ослаблення карантину

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Критерій захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 183,1, що в 4,5 рази вище норми (має бути менше 40). Завантаженість ліжок у лікарнях за останні п'ять днів (з 23 по 27 вересня) теж не була в нормі і становила від 50,8 до 57,3% при нормі менше або дорівнює 50%.

Третій показник-охоплення тестуванням за останні сім днів-нормі відповідає (117,4 на 100 тисяч населення, має бути більше 24). У лікарнях першої хвилі сьогодні є 2333 ліжка.