Родичі загиблого в авіакатастрофі під Харковом військового зворушили українців спогадами

"Він підкорив небо і там залишився назавжди" - так про свого сина Олега Козаченка говорить його мати. Бортовий авіаційний технік - один з 26-ти військових, загиблих в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвим.

Олегу Козаченку було 40 років. Дитинство своє він провів у Городні, потім пішов в армію і служив у військовій частині в Чугуєві. Потім пішов вчитися на факультет комп'ютерних технологій. А більше 10 років тому пов'язав своє життя з авіацією.

Чоловік спочатку працював бортовим механіком, а потім-техніком. Всього за кілька днів до авіакатастрофи він дзвонив мамі.

"Літак доставили нам 100-річний. Потертий такий і ми будемо на ньому курсантів вчити. Так, а куди курсантів на нього садити? Ти там парашут одягай, якщо треба буде стрибати, то стрибнеш. Він сміється і каже: "Як же я кину?»

Він підкорив небо і там лишився назавжди: історія Олега Козаченка, який загинув в авіакатастрофі під Чугуєвим Він підкорив небо і там лишився назавжди: історія Олега Козаченка. Він один з 26 військових, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвим. Gepostet von Суспільне Чернігів am Montag, 28. September 2020

Через кілька тижнів, Олег Козаченко повинен був приїхати в село Стовпівка у відпустку до батьків. До пенсії чоловікові залишалося всього 3 роки.

"Завжди веселий, бадьорий, енергійний, повний сил і життя. Він завжди хотів літати", - згадує сестра Нонна Шкот.

Поховають Олега Козаченка у Харкові. Там у нього залишилася дружина і 8-ми річний син.

Раніше ми писали, що сім'ї загиблих під час аварії літака Ан-26 в Харківській області, отримають по 1,5 мільйона гривень допомоги

Про це повідомив під час позачергового засідання Кабінету Міністрів заступник Міністра оборони Ігор Старобінський.

"Міністром оборони прийнято рішення про виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців. Розмір виплат становить 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 мільйонів 576 тисяч гривень на кожного", — розповів Старобинський.

Чиновник також додав, що виплати будуть здійснені за рахунок фондів Міноборони.

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