На Харківщині відкрито кримінальну справу проти "двійника" мера

Відомо, що 62-річна жінка за винагороду погодилася піти на вибори "кандидатом-двійником" мера Чугуєва Галини Мінаєвої.

Чугуївський відділ поліції відкрив кримінальну справу стосовно Людмили Мінаєвої, яка спробувала зареєструватися на виборах міського голови Чугуєва.

Кримінальну справу стосовно 62-річної жінки було відкрито за заявою місцевого жителя.

Раніше ми писали, що в Харкові поліцейські затримали жінку, яка майже два роки перебувала в розшуку.

У Харкові затримали зловмисницю, яка з 2018 року розшукувалася за скоєння злочинів за ч.4 ст. 190 (шахрайство на суму понад 30 млн грн) і ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

Жінка раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів і була добре обізнаною про методи роботи правоохоронців. Щоб уникнути покарання за скоєні злочини, вона змінювала адреси проживання в різних регіонах України.

Зараз їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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