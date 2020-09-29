У Харкові поліцейські затримали жінку, яка майже два роки перебувала в розшуку

У Харкові затримали зловмисницю, яка з 2018 року розшукувалася за скоєння злочинів за ч. 4 ст. 190 (шахрайство на суму понад 30 млн грн) і ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, передає Depo.Харків.

Жінка раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів і була добре обізнаною про методи роботи правоохоронців. Щоб уникнути покарання за скоєні злочини, вона змінювала адреси проживання в різних регіонах України.

Зараз їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Харківщині станом на 1 вересня загальна сума заборгованості з виплати зарплат склала 546,1 млн грн.

Станом на 1 вересня в порівнянні з початком серпня в Харківській області заборгованість з виплати заробітної плати зросла на 8,3%, до 546,1 млн грн, повідомили в Державній службі статистики України.

З початку року заборгованість зросла на 48,9%.

Із загальної суми 255,4 млн грн боргів припадає на економічно активні підприємства (у серпні заборгованість зросла на 19%, з початку року — більш ніж удвічі).

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