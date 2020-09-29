На Харківщині станом на 1 вересня загальна сума заборгованості з виплати зарплат склала 546,1 млн грн

Станом на 1 вересня в порівнянні з початком серпня в Харківській області заборгованість з виплати заробітної плати зросла на 8,3%, до 546,1 млн грн, повідомили в Державній службі статистики України, передає Depo.Харків.

З початку року заборгованість зросла на 48,9%.

Із загальної суми 255,4 млн грн боргів припадає на економічно активні підприємства (у серпні заборгованість зросла на 19%, з початку року — більш ніж удвічі).

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Згідно даних РНБО, всього станом на ранок 29 вересня Китайський вірус лабораторно підтверджений у 18129 осіб.

Всього в регіоні від наслідків ковіда 341 людина померли (8 випадків за минулу добу), 4331 пацієнта одужали, продовжують хворіти 13457 осіб.

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